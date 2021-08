João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, estaria voltando de pescaria, quando foi atingido - Reprodução

Publicado 21/08/2021 14:22 | Atualizado 21/08/2021 14:36

Rio - Familiares e amigos de João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, baleado e morto durante troca de tiros entre PMs e traficantes no Complexo do Salgueiro defendem que o adolescente não tinha envolvimento com o tráfico. Segundo relatos de pessoas próximas, ele voltava de pescaria quando foi atingido por disparos no bairro Itaoca, em São Gonçalo. Parentes estiveram no IML de Tribob, neste sábado, para reconhecer o corpo. Jovem será enterrado neste domingo, às 13h, no Cemitério Municipal de São Gonçalo.

"Melhor amigo do meu filho, menino de bem e levou oito tiros nas costas. O outro, o outro, namorado da minha sobrinha também era menino de bem. A mãe está em estado de choque, a família toda está em estado de choque", disse uma usuária do Facebook, que se identificou como amiga da família.

João Vitor teria saído para pescar no fim da tarde desta sexta-feira e teria sido surpreendido pela troca de tiros quando retornava para casa. Ele também seria integrante de uma congregação evangélica no bairro de Itaóca, em São Gonçalo.

O confronto entre policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e traficantes teria começado no início da noite, quando os PMs patrulhavam a região. O jovem Alexander Carvalho Ribeiro Motta, 19 anos, também foi baleado e segue internado estável no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

De acordo com a Polícia Civil, que já investiga o caso, as armas dos policiais serão periciadas para confronto balístico. O inquérito está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Em nota, a corporação informou que informações preliminares e relatos de testemunhas do local já dão conta de que os disparos que atingiram os jovens partiram dos traficantes.



"Informações de inteligência obtidas, nesta quinta-feira (19/08), pela Polícia Civil davam conta de uma movimentação atípica de um grande grupo de traficantes armados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Prontamente, a Polícia Civil informou ao 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que montou um cerco na comunidade, nesta sexta-feira (20/08), para evitar a ação dos criminosos. Neste momento, o efetivo da PM foi atacado pelos bandidos que tentavam sair da localidade e que, quando atiraram em direção aos blindados e aos agentes, atingiram dois moradores. João Vitor de Oliveira Santiago foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. Vale ressaltar que moradores e um dos feridos, resgatado com vida e ouvido pela Polícia Civil, confirmaram que os tiros partiram de traficantes", alegou a corporação no comunicado.