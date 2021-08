Tainá de Paula pede inclusão para mulheres negras - Reprodução/Redes Sociais

Tainá de Paula pede inclusão para mulheres negras Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/08/2021 23:52

Como a cidade do Rio de Janeiro pode reduzir a desigualdade entre mulheres e homens, especialmente, mulheres negras?

Políticas Públicas são fundamentais para a redução das desigualdades raciais e de gênero. O fortalecimento e investimento em secretarias de políticas para mulheres e secretarias de igualdade racial. Por isso, o Projeto de Resolução n. 08/2021, em tramitação na Câmara, que propõe criar um Fórum Permanente das Mulheres Negras no Município do Rio de Janeiro - para reforçar a presença de mulheres negras no espaço legislativo, formular políticas públicas direcionadas para as necessidades das mulheres negras no município do Rio de Janeiro, monitorar a execução das políticas públicas voltadas para mulheres negras é tão importante. Porque estabelece mais diálogo entre as organizações de mulheres negras, o Legislativo e o Executivo.



A pesquisa mostrou que a pandemia agravou ainda mais o problema para mulheres negras no mercado de trabalho. O que é possível propor no curto prazo e evitar que o número cresça ainda em 2021?

Publicidade

As mulheres negras sempre ocuparam os postos de trabalho mais precarizados e sem garantias mínimas. Com a flexibilização das leis trabalhistas e a crise econômica essas desigualdades ficaram escancaradas. Em curto prazo o que precisamos é garantir uma renda básica municipal e investir em desenvolvimento econômico nas periferias da cidade. Além de atender necessidades que já se apresentavam como o déficit de creches públicas.

Projetando o mercado para jovens mulheres negras, como melhorar a qualificação e estimular que elas consigam empregos formais na cidade?

Publicidade

Em relação a melhoria de qualificação, nós tivemos um aumento de mulheres negras graduadas com as ações afirmativas, FIES e PROUNI. No entanto, muitas dessas mulheres não conseguem empregos para os quais são qualificadas, pois ainda temos um entrave grande para garantir diversidade nos melhores postos de trabalho. Dito isto, precisamos que as empresas invistam em programas de diversidade, em seu corpo de funcionários como um todo, inclusive nos cargos de coordenação e direção.

Muitas mulheres abandonaram seus empregos para ficarem com os filhos na pandemia devido ao fechamento das escolas. A partir do avanço da vacinação, como elas vão recuperar seus empregos com tanto tempo paradas?

Publicidade

O fechamento das escolas é a ponta do iceberg, tivemos a flexibilização das leis trabalhistas e muitas se desdobraram com trabalho remoto e maternidade. Uma carga mental perversa! Estamos vivendo um período de crise econômica, precisamos pensar a recuperação incluindo a garantia de direitos para todas, todos e todes. Para quais escolas e creches nossas crianças retornarão? Precisamos atender as demandas nas nossas periferias, garantir que o Orçamento Público invista onde mais precisamos. Investir na educação de jovens e adultas com creche. Está tramitando também na Câmara de Vereadores o PL 254/2021, de minha autoria, que cria o Programa de Formação Profissional para mulheres em situação de violência familiar e doméstica. Sabemos o quanto a autoria financeira é fundamental para que mulheres saiam dessas situações de vulnerabilidade, tivemos aumento das agressões durante a pandemia e precisamos fazer com que a vida das mulheres seja compromisso de todos, todes e todas.