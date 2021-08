Agentes descobriram veículo com placa clonada durante abordagem - Divulgação/PRF

Publicado 21/08/2021 17:44

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta-feira (20), três pessoas envolvidas nos crimes de receptação, veículo clonado, estelionato e tráfico de drogas. As prisões aconteceram na Rodovia Rio Santos (BR-101), na localidade de Muriqui, no trevo de Mangaratiba, e em Paraty.

De acordo com a PRF, por volta das 12h, uma equipe abordou um automóvel conduzido por um homem, que disse que estava indo para Ilha Grande, em Angra dos Reis. Os agentes perceberam que logo após a abordagem, um outro veículo seguia o primeiro, e pediram a parada em um posto de gasolina a poucos metros de distância.

Durante a fiscalização, foram encontrados em um dos carros quatro cartões de crédito em nome de terceiros e diversos chips de telefone celular. No outro veículo foram apreendidos 24 gramas da droga Skunk, 30 cartões de créditos em nome de outras pessoas e com dados e senhas, além de diversos chips de aparelho celular e R$4 mil em espécie.

Os veículos eram conduzidos por dois irmãos, que tinham anotações criminais por roubo, formação de quadrilha, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Já em outra abordagem durante a madrugada, em Paraty, os policiais estranharam o nervosismo do motorista no momento da averiguação dos documentos. Na consulta aos sistemas e a conferência de placas, chassis e demais caracteres do carro, foi constatado que o veículo tinha placa de outro automóvel idêntico, roubado no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio. As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil.