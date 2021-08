Foto das doações recebidas pela Prefeitura do Rio, - Comlurb

Publicado 21/08/2021 16:04 | Atualizado 21/08/2021 16:41

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, recebeu nesta sexta-feira, em ação simbólica no Parque Madureira, 400 lixeiras sustentáveis produzidas com os resíduos coletados durante o Carnaval de 2020. São três tipos de equipamentos personalizados: para lixo comum, orgânicos e material reciclável. Eles serão distribuídos nos parques municipais da cidade para estimular os frequentadores a fazerem o descarte correto de seus resíduos e incentivar a cadeia da reciclagem.

O projeto é resultado de uma parceria da Ambev com a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) para que o lixo recolhido nas ruas da cidade durante os dias de folia ganhasse uma destinação ecológica.



"Esta parceria com a Ambev reforça a potência do Rio de Janeiro em liderar a pauta de economia circular e criativa. Projetos inéditos como este colaboram para as metas do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática", afirma Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio.



Metade das 30 toneladas de lixo coletadas eram de plásticos descartados, que foram transformados em lixeiras e entregues para a cidade do Rio de Janeiro. Para a reciclagem e transformação desses resíduos, a Ambev contou com a parceria da empresa Lar Plásticos, fabricante e fornecedora de lixeiras e outros produtos de plástico feitos 100% a partir de matéria-prima reciclada.



"A doação das lixeiras é muito bem-vinda para a Comlurb. A Companhia sofre com o vandalismo e o furto de papeleiras, que são aquelas nossas pequenas lixeiras laranjas instaladas em postes na cidade. O prejuízo é enorme para a cidade. Precisamos sempre instalar novas e consertar outras. Toda colaboração é muito importante. São equipamentos que serão muito úteis. Além disso, as doações de hoje seguem a filosofia dos três R 's (reciclar, reutilizar e reduzir) que a Companhia quer difundir cada vez mais. Agradecemos muito a iniciativa da Ambev”, pontua Flávio Lopes, presidente da Comlurb.



Carnaval sustentável



Em 2020, a Ambev recolheu o lixo dos principais blocos de rua de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife durante o Carnaval. O objetivo da ação da empresa foi reciclar os resíduos recolhidos e transformar parte deles em lixeiras para as prefeituras. O legado sustentável foi fruto da mobilização de 2.800 catadores e catadoras, que receberam uma renda fixa por dia de trabalho, além de remuneração extra pela quantidade e tipo de materiais recolhidos. Ao todo, 324 toneladas de lixo foram coletadas nas ruas das cinco capitais.



"É uma honra participar de um projeto inédito como esse. Queremos ter um Carnaval cada vez mais sustentável, e ajudar na conscientização dos foliões. Depende de todos nós, empresas, associações, foliões, sociedade e governo, e queremos lembrar que juntos podemos construir um mundo melhor. A ação mostra também à sociedade a importância da logística reversa e dos catadores no ciclo da reciclagem", explica a gerente executiva de relações institucionais da Ambev, Larissa Menezes.