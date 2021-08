Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Divulgação

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/08/2021 16:32

Rio - Justiça condena o Estado do Rio a pagar indenização de R$ 50 mil à mãe de bebê de oito meses que morreu por descaso médico no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A decisão foi feita pelos desembargadores da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.

A mulher procurou o hospital durante o trabalho de parto, mas, por descaso dos médicos, ela acabou perdendo o bebê. Apesar do hospital ter alegado falta de provas contra a equipe, a perícia apontou que a pesquisa de vitalidade fetal não foi feita.

Publicidade

No hospital, a gestante ficou 27 horas sem ser que os batimentos cardíacos do bebê fossem avaliados. Segundo o perito do caso, mesmo com o aparelho quebrado, a falta de pesquisa da vitalidade fetal não é "compatível com a literatura médica vigente".