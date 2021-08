Jonatan Cardoso, 26 anos, não se vacinou hoje. - Marcos Porto

DIA, jovens que esperavam pela repescagem para receber a primeira dose relataram a frustração que sentiram diante do ocorrido. Rio - Com o aviso tardio da Prefeitura do Rio suspendendo a vacinação para a faixa dos 20 a 29 anos , cariocas tiveram a surpresa de saber na manhã deste sábado a notícia da falta de doses, que causou a interrupção do calendário. A aplicação tinha sido anunciada para hoje, e o cancelamento só foi avisado à imprensa na noite de sexta-feira. Ao, jovens que esperavam pela repescagem para receber a primeira dose relataram a frustração que sentiram diante do ocorrido.

"Fui ao posto de saúde Heitor Beltrão (na Tijuca) e, chegando lá, perguntei à menina do atendimento se estavam aplicando a primeira dose da repescagem e ela me informou que novamente foi cancelada a vacina por falta de dosagens. Foi uma situação bem horrível de se passar, pois eu trabalho e não sou liberado a todo momento pra poder ir no posto ficar disponível ao horário que eles determinam, como de 9hs as 15hs", contou o comerciante Jonatan Cardoso, de 26 anos.

"No mínimo eles deveriam informar, uma semana antes, que não será feita a vacinação destinada à repescagem. Nós, trabalhadores, estamos na correria do nosso dia a dia o tempo todo. Até para que não haja esse tipo de frustração, não só comigo, mas com todos que necessitam de tempo para se vacinar", completou o comerciante.

Já a estudante de economia Fernanda Martins, de 23 anos, explicou que acompanha a prefeitura diariamente pelas redes sociais, mas, apesar de estar sempre checando informações novas, não soube da suspensão e acabou saindo do posto sem ser vacinada. "Eles deviam ter uma logística melhor para conseguir repassar essas vacinas corretamente para cada cidade e ter antecedência para avisar. Se estavam percebendo que o número de vacinas não ia dar para fazer a repescagem hoje, avisassem antes, e não com 13 horas de antecedência", argumentou a estudante.

"É uma situação muito chata, porque você se programa para isso e tem a esperança de que sua vez vai chegar", desabafou Fernanda.

Quem pode se vacinar neste sábado

Pessoas com Deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais e aqueles que receberão a 2ª dose no dia também poderão comparecer aos pontos de saúde para receberem a vacina, sem o risco de interrupção por falta de doses.