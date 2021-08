Vacinação contra a Covid, Prefeitura do Rio está vacinando nesta sexta feira dia 20, jovens com 18 anos, na foto Bryan Ferreira 18 anos. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 19:49 | Atualizado 20/08/2021 20:17

Rio - A Secretaria municipal de Saúde (SMS) anunciou, no início da noite desta sexta-feira, que a repescagem da vacinação neste sábado para o público entre 20 a 29 anos de idade foi cancelada. A explicação é a falta de entrega de doses por parte do Ministério da Saúde. Serão aplicadas apenas a segunda dose para as pessoas já com data agendada e primeiras doses para o público acima de 30 anos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes. Os postos de vacinação funcionarão até 12h.

A possibilidade da suspensão havia sido antecipada pelo DIA nesta tarde. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a SMS aguardava o envio de cerca de 84 mil doses nesta sexta-feira para realizar a repescagem amanhã. O número era o excedente de um lote de 280 mil vacinas que estava previsto para chegar no início da semana.

"As doses chegaram apenas ontem (quinta-feira). Mas apenas 119 mil. Foi por isso que tivemos falta de vacina em 48 pontos de vacinação da cidade", comentou o secretário.

Em reposta ao DIA, o Ministério da Saúde não confirmou a entrega de novas doses. Confira a nota da pasta:

"O Ministério da Saúde informa que, na manhã de ontem (19), foram entregues mais 516 mil doses de vacinas contra a Covid-19 ao estado do Rio de Janeiro, sendo 218,7 mil da vacina Pfizer e 297,3 mil do Butantan. De 14 a 16 de agosto, outras 470 mil doses também foram entregues ao estado. Cabe aos estados realizarem a distribuição das doses aos municípios.



O quantitativo para primeira e segunda doses é definido em reunião entre representantes da União, estados e municípios e disponibilizado nos Informes Técnicos. A distribuição de doses no país ocorre semanalmente, a partir das entregas das vacinas ao ministério".

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para saber se havia previsão de entrega de novas doses ou se as entregas anteriores foram feitas em número menor do que o previsto, mas ainda não obteve resposta.