Arrastão no Túnel Marcelo Alencar teria sido no sentido GamboaReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/08/2021 20:35 | Atualizado 20/08/2021 22:54

Rio - O Túnel Marcello Alencar, no Centro do Rio, ficou parcialmente interditado por cerca de 1h na noite desta sexta-feira. Segundo informações preliminares, criminosos armados teriam realizado um arrastão na via e trocado tiros com policiais. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos.



Nas redes sociais, motoristas narraram o momento de terror. "Arrastão no Túnel Marcello Alencar, maior correria, tiros", disse um. "Estamos em pleno arrastão agora no Túnel Marcello Alencar, muita gritaria dentro do ônibus, estamos todos deitados", disse outro. "Estou com minha mulher e meu filho pequeno aqui. Está um caos", comentou um terceiro.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionadas para checar uma possível tentativa de roubo a um coletivo no Túnel Marcelo Alencar, no Centro da Cidade do Rio. Um ônibus foi abordado e nada foi constatado.Não houve registro de ocorrência.

Por conta da ação, o Centro de Operações Rio (COR), a via ficou parcialmente bloqueada por cerca de 1h para ação da Polícia Militar. O trânsito segue intenso na região.

TÚNEL MARCELLO ALENCAR: a via está totalmente liberada, no sentido rodoviária Novo Rio, após ter sido parcialmente interditada pela PM. O trânsito, neste momento, está intenso na região. #viasexpressas pic.twitter.com/ftXx8hoDPC — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 20, 2021