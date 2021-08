Deputados protestam contra leilão do Palácio Capanema - Foto: Divulgação / Octacílio Barbosa

Publicado 20/08/2021 21:27

Rio - Deputados estaduais estiveram, na tarde desta sexta-feira, na manifestação contra a venda do Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio. O prédio, que já abrigou o Ministério da Cultura, foi colocado na lista de imóveis que seriam leiloados pelo Ministério da Economia. Com os pedidos, o ministro Paulo Guedes prometeu que tiraria o local da lista de venda.

“Estamos de volta ao Palácio Capanema após 2016 para defender as políticas de cultura. É importante ressaltar o protagonismo dos movimentos sociais que organizaram este ato. Esta luta do Capanema sintetiza muitas lutas, como o acolhimento à população de rua que acontece no prédio”, afirmou o deputado Waldeck Carneiro (PT).

O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), apresentou o projeto de lei 4.640/21, que determina o tombamento do Capanema por interesse histórico e cultural do estado do Rio. “Essa é mais uma mobilização para que a gente lute por esse prédio”, afirmou o presidente da Casa.

Nesta quarta-feira, a Alerj propôs a criação de uma comissão mista para preservar prédios anunciados para o leilão, como o anexo da Biblioteca Nacional e o Prédio da Central do Brasil. Presidente da Comissão de Cultura da Alerj, o deputado Eliomar Coelho (PSol), afirmou que o Parlamento ficará atento a possíveis vendas de prédios históricos. “Nós somos da construção. Somos da resistência social. Essa luta do Capanema já ganhamos. Mas vamos ficar atentos a todos os outros prédios históricos que devem entrar em leilão. Estamos unidos em defesa da cultura”, pontuou.