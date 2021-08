Vacinação contra a Covid, Prefeitura do Rio está vacinando nesta sexta feira dia 20, jovens com 18 anos, na foto Thayná Vianna 18 anos. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 19:38 | Atualizado 20/08/2021 20:19

Rio - A campanha de imunização contra a covid-19 na cidade do Rio fechou esta sexta-feira com recorde de vacinas aplicadas em uma semana. Com um total de 110.831 doses aplicadas nesta sexta, a prefeitura atingiu a marca total de529.044 doses distribuídas à população desde domingo, quando foram vacinadas 1.065 pessoas em Paquetá. A Secretaria municipal de Saúde (SMS) fecha a semana com toda a população adulta acima de 18 anos vacinada com a primeira dose. Segundo a SMS, houve adesão de 93% dos moradores cariocas na faixa etária.

A gente espera que isso se acelere ainda mais para que a gente possa cada dia estar vacinando mais pessoas. Nós já mostramos que, aqui no Rio, se a gente recebe as vacinas, a gente aplica na hora", diz Soranz.

Porém, Soranz comentou que ainda há demora na distribuição das doses pelo Ministério da Saúde:



"Algumas remessas de imunizantes estão levando até cinco dias para serem entregues. O nosso pleito é para que as vacinas sejam distribuídas em 24, 48 horas".