Degase de Volta Redonda - Reprodução

Degase de Volta RedondaReprodução

Publicado 20/08/2021 19:18 | Atualizado 21/08/2021 13:43

Rio - Dois internos fugiram do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense), unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda, no bairro Roma I. Essa é a segunda fuga da unidade, em menos de um mês.

De acordo com o Degase, nove internos teriam atacado agentes da unidade que faziam a segurança com uma mangueira de incêndio e uma carteira. Para acessar a área onde estavam os guardas, os adolescentes teriam quebrado uma parede.

Publicidade

Dois agentes ficaram feridos com a ação e precisaram ser levados para passar por atendimento médico no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, sendo um deles com fratura no braço. Sete jovens que participaram da ação foram capturados, mas dois conseguiram fugir.