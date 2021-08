Investigações apontam que traficantes do Complexo do Salgueiro cruzam a Baía de Guanabara para fornecer drogas para Paquetá - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 21/08/2021 10:24

Rio - O jovem baleado durante troca de tiros entre traficantes e PMs no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta sexta-feira, segue internado em estado estável. Alexander Carvalho Ribeiro Motta, 19 anos, foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Columbande, em Niterói, onde recebe cuidados desde o fim da noite. Além do jovem, João Vitor de Oliveira Santiago, 17, também foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram atacadas a tiros por criminosos armados nas imediações do Complexo de Comunidades do Salgueiro. Após cessar os disparos, os dois jovens baleados teriam sido localizados e levados para a unidade de saúde.

A informação é diferente do confirmado em nota nesta sexta-feira, quando a corporação afirmou que as equipes estariam participando de ação de repressão ao tráfico de drogas na região.

Ainda não há informações sobre o local onde será velado e sepultado o jovem João Vitor de Oliveira Santiago.