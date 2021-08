88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Rio - Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (25) em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A vítima, identificada como Pablo Santos, de 25 anos, estava com amigos em um bar, no bairro Santo Antônio.

O Corpo de Bombeiros informou que paramédicos da corporação foram acionados, mas já encontraram o jovem sem vida no local.

A Polícia Militar foi acionada e preservou o local para a chegada da perícia da Polícia Civil.

A 88ª DP (Barra do Piraí) vai investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito e vai analisar imagens de segurança para tentar identificar o autor dos disparos. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia. A motivação do crime ainda é desconhecida.

PM executado em frente de casa

Na segunda-feira (23), o sargento da PM, Natanael Pinto Pereira, de 45 anos, foi assassinado a tiros no município. Ele foi executado em frente sua casa, no bairro Oficinas Velhas. Natanael era lotado no Batalhão da Polícia Rodoviária.

Para a polícia, os crimes não estação ligados, mas a série de assassinatos acende um alerta para a onda de violência na cidade.