Casal está desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2021 12:47 | Atualizado 25/08/2021 13:22

DIA, o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, informou que, até o momento, não descarta nenhuma linha de investigação sobre o desaparecimento. Rio - As buscas por Leonardo Machado de Andrade, 50 anos e Cristiane Nogueira da Silva, 48, seguem ativas nesta quarta-feira (23). Eles estão desaparecidos desde domingo (22) . De acordo com o filho de Cristiane, Guilherme Brito, os dois saíram de barco, por volta das 16h30, para ver o pôr do sol em uma praia e não foram mais vistos. Ao, o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, informou que, até o momento, não descarta nenhuma linha de investigação sobre o desaparecimento.

O delegado ainda informou que a Polícia Civil segue ativa no casal e o objetivo principal é encontrar a embarcação. "A gente está em diligência. O desaparecimento foi comunicado e a gente tenta entender o que está acontecendo com esse desaparecimento do casal. A nossa prioridade é encontrar essa embarcação", explicou.

O Corpo de Bombeiros também trabalha nas buscas. Segundo a corporação, o trabalho foi retomado nesta manhã com agentes dos quartéis de Angra dos Reis, Sepetiba, Manbucaba e Ilha Grande. Os bombeiros fazem buscas marítimas com jet sky e botes.

A Capitania dos Portos da região também foi acionada. A Marinha do Brasil informou que as buscas estão em andamento pelo segundo dia consecutivo, com embarcações da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) e da Agência da Capitania dos Portos de Paraty (AgParaty), que também contam com o apoio dos bombeiros e do 33º BPM (Angra dos Reis).

"Com o propósito de obter mais informações que possam auxiliar nas buscas, o Salvamar Sueste, estrutura orgânica responsável pelas ações de Busca e Salvamento (SAR) na região, emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que naveguem nas áreas próximas", informaram em nota.

A Marinha também disponibiliza contatos para caso alguém tenha informações sobre o caso: 85 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (024) 3365-3355 (diretamente com a DelAReis para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected]

Nas redes sociais, o filho de Cristiane, Guilherme Brito publicou um vídeo pedindo ajuda para encontrar a mãe. Segundo ele, Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo, ex-padrasto de Guilherme, e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles.

"A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.

A família de Cristiane foi para Angra dos Reis e registrou o desaparecimento do casal. "Já falamos com a Policia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, já tem dois helicópteros procurando eles, ninguém acha eles. Já passaram na Ilha Grande toda, deram duas voltas, tem helicóptero em Paraty olhando barco por barco, e ninguém acha eles", disse Guilherme.

O filho de Cristiane pediu a ajuda caso alguém tenha informações. "Eu estou desesperado, minha família está entrando em desespero porque tem toda uma equipe atrás deles e ninguém acha. Então, eu peço encarecidamente toda a ajuda de vocês. Isso é sério. Minha mãe não é de sumir assim".