Família pede ajuda para localizar casal que desapareceu após sair de barco em Angra dos ReisReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2021 08:02 | Atualizado 25/08/2021 13:26

Rio - Uma família pede ajuda para conseguir informações e localizar uma mulher que está desaparecida desde domingo, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Cristiane Nogueira da Silva, 48 anos e o seu ex-companheiro, Leonardo Machado de Andrade, 50 anos estão desaparecidos desde domingo (22). De acordo com o filho de Cristiane, Guilherme Brito, os dois saíram de barco, por volta das 16h30, para ver o pôr do sol em uma praia e não foram mais vistos.

Nas redes sociais, Guilherme publicou um vídeo pedindo ajuda para encontrar a mãe. Segundo ele, Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo, ex-padrasto de Guilherme, e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles.

"A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.

A família de Cristiane já está em Angra dos Reis e registrou o desaparecimento do casal. "Já falamos com a Policia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, já tem dois helicópteros procurando eles, ninguém acha eles. Já passaram na Ilha Grande toda, deram duas voltas, tem helicóptero em Paraty olhando barco por barco, e ninguém acha eles", disse Guilherme.

O filho de Cristiane reforçou que há diversas buscas ativas pelo casal e pediu a ajuda caso alguém tenha informações. "Eu estou desesperado, minha família está entrando em desespero porque tem toda uma equipe atrás deles e ninguém acha. Então, eu peço encarecidamente toda a ajuda de vocês. Isso é sério. Minha mãe não é de sumir assim".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Brito (@gbxbrito)