O namorado da advogada Larissa Duarte de Lima, William Luiz Castro dos Santos, compareceu na manhã desta quarta-feira (25) para reconhecer o corpo da companheira no Instituto Médico Legal (IML)Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 25/08/2021 11:46

Rio - O comerciante William Luiz Castro dos Santos - namorado da advogada Larissa Duarte de Lima - apontou a batida que provocou a morte de sua companheira como uma ação proposital por parte do motorista do carro, preso em flagrante nessa terça-feira (24) após o fato. Com planos para noivar com a jovem advogada no ano que vem, ele compareceu ao Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta quarta-feira (25), para o reconhecimento do corpo e se emocionou ao lembrar de sua namorada. A família da vítima preferiu não se manifestar.

“Foi proposital, porque segundo o sargento da Polícia Militar e o bombeiro que estavam lá (no momento da colisão), quando eles foram falar com o agressor, ele disse que fez ‘de sacanagem mesmo’, que foi de propósito. Eu fico pensando como é que um cara faz uma coisa dessa de propósito?”, questionou o namorado, com a voz embargada.

A batida aconteceu na Rua Aricuri, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio . A advogada estava na carona de uma moto junto com William, quando, segundo o comerciante, o veículo colidiu acidentalmente no retrovisor de um carro. Em seguida, o namorado da vítima explicou que o motorista do veículo se aproximou dos dois querendo discutir, com xingamentos e tentando pressionar a moto para o canto de uma rua.

William disse ainda que depois da tentativa de pressioná-lo, o motorista do carro diminuiu a velocidade e foi para trás da moto. Foi quando Larissa, que estava verificando o GPS, orientou o namorado a virar a rua na esquina. Naquele momento, após ele ligar a seta, o motorista do carro teria surgido rapidamente por trás da moto batendo com forte impacto nos dois, de acordo com o que comentou o comerciante.

“Eu liguei a seta para virar a direita e só senti uma pancada nas costas, só senti eu voando e tudo rodando. Depois eu não sei o que aconteceu direito. Eu levantei rápido, não sei se fiquei desacordado por 2 ou 5 segundos, mas levantei desesperado. Olhei para a minha esposa e ela estava no chão agonizando e cuspindo sangue. Os transeuntes estavam ali perto e tentaram ajudar. Eu falei para colocarem ela de lado para não se engasgar com o próprio sangue… Não resolveu, o pessoal ligando para a ambulância e os bombeiros, eu também, nervoso. O bombeiro chegou prontamente, muito rápido, acho que em uns 5 minutos eles chegaram e me informaram que… Informaram que a minha esposa não estava com vida”, disse William, sob forte emoção.

O namorado da vítima disse ainda que os dois estavam com capacete e que a moto estaria com a documentação em dia. Ele afirmou que espera por justiça, mas se surpreendeu quando viu o motorista do carro chegando na delegacia rindo, enquanto era acompanhado de dois advogados.

“O mais incrível é que tanto na cena do crime quanto no local do fato ele estava rindo. Ele estava rindo da desgraça que ele cometeu. E como é que pode a pessoa rir da morte do outro? Não satisfeito, depois que eu fui para a Delegacia de Homicídios, o cara chegou rindo com dois advogados, provavelmente caríssimos, dava para ver que não eram dois advogados quaisquer… A gente sabe como funciona o sistema judiciário no Brasil. Eu também sou formado em Direito e sei que, por mais que ele esteja respondendo por homicídio doloso, ele vai sair fácil”, afirmou.

Por fim, William relembrou os últimos momentos que viveu com a sua namorada e disse que tinha planos para noivar com ela no ano que vem.

“Minha namorada era demais. Ela era sensacional, eu não tenho palavras para descrever. Lembro que eu estava passando mal, mas ela falou: ‘Amor, eu preciso fazer uma busca e apreensão, você pode ir comigo?’. E eu respondi que apesar de não estar bem, eu iria com ela. Se eu soubesse que o resultado era esse eu não ia… A gente tinha planos de fazer o noivado já para o ano que vem. Já tínhamos comprado passagens para fazer uma viagem para o Chile, ela queria fazer uma viagem internacional. Mas nada disso vai acontecer mais. O meu sentimento é o pior possível, eu não consegui dormir essa noite. Tomei uns cinco remédios e não dormi, só consegui chorar pensando na minha esposa”, disse.