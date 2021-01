A advogada Patrícia Sá fortes Ferreira da Costa, de 50 anos, foi sequestrada e morta por um ex-funcionário Reprodução/Redes Sociais

Petrópolis - A advogada Patrícia Sá fortes Ferreira da Costa, de 50 anos, que estava desaparecida após um sequestro ocorrido na madrugada de sexta-feira (22), foi encontrada morta no sábado (23).

Segundo informações, ela havia participado de uma festa no Jardim Americano, em Itaipava, e já em casa, foi rendida no banheiro por um ex-funcionário, morador da favela do Arará, em Benfica, na capital.

O homem foi preso horas depois em uma operação conjunta da 105ª e 106ª DP de Petrópolis com a ajuda de agentes do CORE e confessou o crime. O acusado contou para a polícia que precisava de dinheiro para pagar o aluguel e lembrou da advogada, para quem já havia trabalhado como jardineiro.