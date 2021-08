Suspeito de assassinar idosa em Angra dos Reis é preso em flagrante - Divulgação

Publicado 25/08/2021 10:58 | Atualizado 25/08/2021 11:41

Rio - Uma ação entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um homem apontado como principal suspeito de ter matado com golpes de facas uma idosa de 67 anos. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (24), em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Jean Gomes de Menezes Santana, de 26 anos, foi encontrado a cerca de três casas do local do crime, no bairro Itinga. No imóvel, os policiais encontram indícios do crime, como uma blusa e uma calça com manchas de sangue que estavam no varal. Ainda segundo a polícia, ele tentou fugir ao ser abordado.

Testemunhas relataram à polícia que Jean é conhecido no bairro por observar idosas que moram sozinhas para estuprá-las. O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), já pediu à Justiça a prisão do suspeito. Jean já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico drogas e tem histórico de uso de drogas. Ele foi indiciado por homicídio qualificado.