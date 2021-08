Prefeitura e Lamsa dividirão custos de laudo que será anexado a processo de encampação da Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeitura e Lamsa dividirão custos de laudo que será anexado a processo de encampação da Linha AmarelaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/08/2021 21:54

Rio - A 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio homologou, nesta quarta-feira, o acordo firmado entre a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, e a Prefeitura do Rio sobre a perícia que vai avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da via, que liga a Zona Norte à Zona Oeste da cidade. Os dois lados apresentaram proposta conjunta indicando para o trabalho a associação Alumni Coppead, formada por alunos do Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O laudo, a ser produzido por uma equipe multidisciplinar, vai custar R$ 718.900, valor que será dividido entre a Lamsa e a prefeitura. A associação contratada deverá comunicar à 6ª Vara de Fazenda Pública a data de início dos trabalhos, tendo 70 dias para concluir o laudo. O resultado servirá de base para resolver o processo de encampação do serviço, cuja discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, assim como as diversas ações e conflitos surgidos nos últimos anos.

Publicidade

"Considerando as razões apontadas pelo Município, em sua manifestação, ponderando sobre a complexidade da perícia necessária para avaliar todas as questões jurídicas a respeito do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Linha Amarela, considerada de alta complexidade por envolver diversas áreas de conhecimento, a exigir equipe multidisciplinar, aliadas ao alentado Parecer do Ministério Público, homologo o negócio jurídico processual celebrado entre o Município e Linha Amarela, defiro a substituição dos peritos nomeados pelo Juízo, pela instituição a ser contratada pelas partes", escreveu a juíza Regina Lúcia Chuquer na decisão.