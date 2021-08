Novo lote de vacinas contra a covid-19 chegam ao Rio nesta quarta (25) - Divulgação/Ascom

Publicado 25/08/2021 19:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que recebeu a confirmação do Ministério da Saúde sobre a chegada de novas doses da vacina contra a covid-19 ao Rio por volta da meia-noite desta quarta-feira. A nova remessa contém 561.740 doses de vacinas, sendo 302 mil de Coronavac e 259.740 de Pfizer.

Segundo a SES, equipes da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, vão estar de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir os dados no sistema. A nota da pasta informa que o município do Rio vai realizar a retirada do seu lote às 4h desta quinta-feira. Já Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá farão as retiradas a partir das 8h. As demais cidades do estado receberão as vacinas por helicópteros e caminhões nesta sexta-feira.

Dose de reforço

A SES informa que, no estado do Rio, a indicação para a dose de reforço será para pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidos. Porém, a secretaria ainda aguarda a nota técnica do Ministério da Saúde quanto às recomendações da aplicação da dose de reforço.

A pasta adianta que o esquema, no momento, prevê que as pessoas a primeira e a segunda doses de Pfizer recebam a dose de reforço de AstraZeneca. Quem foi imunizado com a Jannsen ou Astrazeneca deverá receber o reforço com a vacina Pfizer. Já os idosos e imunossuprimidos vacinados com a CoronaVac poderão receber a nova dose das vacinas Janssen, Astrazeneca ou Pfizer.

Segundo a SES, a dose de reforço deverá ser iniciada no mês de setembro, priorizando idosos institucionalizados e pessoas com 90 anos ou mais, avançando gradativamente até chegar às pessoas com 60 anos.