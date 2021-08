Nesta terça-feira, Guarda Municipal aplicou multa em loja por aglomeração - Foto: Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 25/08/2021 17:12

Rio - Um dia após receber multa por aglomeração , a loja de maquiagem reabriu, nesta quarta-feira, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A Subprefeitura da Zona Norte acionou, na manhã desta quarta, agentes da Guarda Municipal do Rio e da Polícia Militar para dispersar a aglomeração no local. As equipes também organizaram a fila para que o estabelecimento pudesse continuar em funcionamento respeitando as normas sanitárias.

Na terça-feira, a GM aplicou uma multa por causa da quantidade de clientes que queriam entrar no estabelecimento comercial. A aglomeração aconteceu após a loja divulgar uma promoção nas redes sociais. Vídeos gravados no local mostraram uma fila quilométrica, com diversas pessoas sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social.



"A fila em Madureira está dando voltas e voltas no comércio, deve ter umas 300 pessoas na fila, não é possível!!!", comentou uma usuária no Twitter.