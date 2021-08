Igor tem 14 anotações criminais por furto de bicicleta e já havia sido preso em 2018 pelo crime - Reprodução

Publicado 25/08/2021 22:01 | Atualizado 25/08/2021 22:02

Rio - A Justiça do Rio condenou Igor Martin Pinheiro, de 22 anos, a um ano e quatro meses de reclusão e 10 dias de multa por furto qualificado de uma bicicleta elétrica . O veículo, avaliado em R$ 8 mil, foi levado no dia 12 de junho deste ano quando estava estacionado em frente ao Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio.

Na sentença, a juíza Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, da 40ª Vara Criminal da Capital, fixou o semiaberto como regime inicial para cumprimento de pena, não concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser o réu reincidente. Em até 72 horas, o acusado será transferido para uma unidade com o sistema compatível ao semiaberto.

Igor já é conhecido pela polícia por praticar diversos furtos na região. Ele está preso preventivamente desde o dia 17 de junho, após ser reconhecido por imagens de câmeras de segurança na área do shopping. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ele já teve dois pedidos negados para revogação de sua prisão preventiva. De acordo com a denúncia, os objetos furtados eram vendidos em sites na internet.

