Polícia investiga incêndio na estátua de Pedro Álvares de Cabral, no largo da GlóriaFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/08/2021 20:35

Rio - A Polícia Civil investiga as causas do incêndio na estátua de Pedro Álvares Cabral, no Catete, Zona Sul do Rio. Os agentes da 9ª DP (Catete), onde o crime foi registrado, buscam imagens e testemunhas que possam identificar quem incendiou o monumento.

O incêndio aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Nas redes sociais, circulam imagens da estátua no momento em que pegava fogo. Nas fotos, é possível ver pichado na base do monumento a frase: "Marco Temporal é genocídio. PL 490 não". A inscrição faz menção ao projeto de lei que propõe alterações nas marcações de terras indígenas no país. O PL 490 será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) informou que já iniciou o trabalho de limpeza da peça e analisa a extensão dos danos. “É lamentável que algo assim aconteça. Monumentos e chafarizes fazem parte da paisagem da cidade e pertencem a todos os cidadãos. Não basta a Conservação zelar por eles, é preciso que a sociedade também faça seu papel e ajude a preservá-los", afirmou a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.

Inaugurado em 1900, o monumento ao Descobrimento do Brasil representa as imagens de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e frei Henrique de Coimbra. Ele é uma comemoração dos 400 anos da chegada de Cabral ao Brasil e é assinada por Rodolfo Bernardelli.