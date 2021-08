Polícia prende homem que desviou 500 camisas oficiais do Flamengo - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/08/2021 18:16

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira, por ter desviado 500 camisas oficiais do Flamengo para a venda online. Apesar do produto só ter sido lançado oficialmente nesta quarta-feira, as camisas já estavam sendo vendidas online. A identidade do suspeito não foi divulgada.

No depoimento à Polícia Civil, o motorista da transportadora afirmou que a carga foi roubada na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. Entretanto, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) identificaram a venda das camisas nas redes sociais horas antes do suposto crime.

As investigações apontam que ele se apropriou da carga e passou a outras pessoas para a venda das camisas. Os policiais entraram em contato com a empresa transportadora e o prenderam em flagrante. Os agentes também identificaram outros suspeitos que anunciaram os produtos online. A DRFC continua as investigações para prender os receptadores.