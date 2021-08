João Gomes - Staff Images

24/08/2021

A diretoria rubro-negra entende que João Gomes é um jogador com grande potencial, que agregou e agrega ao elenco, mas crê que, por conta das características do atleta, como baixa estatura, dificilmente chegará um clube europeu interessado a pagar valores como os que o Al Ain aceita desembolsar para ter o volante.

Apesar da negociação com o Al Ain, João Gomes está relacionado normalmente para o duelo com o Grêmio nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas dificilmente terá oportunidade. Atualmente, o garoto está atrás de Arão, Diego, Thiago Maia e Andreas, recém-contratado pelo Flamengo para fazer a função de segundo volante.

Na temporada 2021, João Gomes atuou em 33 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. No ano passado, quando surgiu no elenco profissional e foi promovido ao time principal, o volante disputou 14 confrontos, se destacou e teve ampliação de contratação para receber valorização salarial. O vínculo atual da joia rubro-negra vai até dezembro de 2025.