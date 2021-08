João Gomes - Alexandre Vidal / Flamengo

Depois de rejeitar ofertas por Gustavo Henrique e Léo Pereira, ambas do mesmo clube, o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o Flamengo recebeu proposta por mais um jogador e novamente de um time do chamado "Mundo Árabe". A bola da vez é João Gomes, que entrou na mira do Al Ain.

O clube dos Emirados Árabes enviou uma oferta oficial ao Flamengo nos últimos dias para tentar a contratação de João Gomes. Os valores da proposta estão mantidos em sigilo, mas o Jornal O Dia apurou que o Al Ain quer comprar parte dos direitos econômicos do volante e ter o jogador de forma definitiva. A mesma fonte da reportagem garante que o montante oferecido foi abaixo do que o Rubro-Negro pretende receber em uma futura venda do jovem.

As conversas estão em andamento, e o Al Ain ainda não desistiu de João Gomes. O interesse no jogador do Flamengo surgiu após a tentativa de contratação fracassada do volante Martinelli, do Fluminense. Agora, a mira está voltada para o jovem rubro-negro.

Apesar do interesse do Al Ain, João Gomes está relacionado normalmente para o duelo com o Grêmio nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas dificilmente terá oportunidade. Atualmente, o garoto está atrás de Arão, Diego, Thiago Maia e Andreas, recém-contratado pelo Flamengo para fazer a função de segundo volante.

Na temporada 2021, João Gomes atuou em 33 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. No ano passado, quando surgiu no elenco profissional e foi promovido ao time principal, o volante disputou 14 confrontos, se destacou e teve ampliação de contratação para receber valorização salarial. O vínculo atual da joia rubro-negra vai até dezembro de 2025.