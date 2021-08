Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz - ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 23/08/2021 14:53 | Atualizado 23/08/2021 14:54

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou que o Flamengo esteja priorizando mata-mata nesta temporada. O motivo foi referente à decisão de Renato Gaúcho ter poupado Arrascaeta e Isla no empate com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "UOL".

"O Flamengo fez uma estratégia que passa por outros departamentos, principalmente o médico. Tomou-se as decisões que deveríamos tomar. Nada tem a ver com escolher ou dar prioridade a nenhum campeonato. A determinação é essa: é para ir em todos para ganhar. Às vezes é possível, outras não. A determinação do presidente Landim é ir para cima nos três", disse Marcos Braz.

"Às vezes, se tira o mérito a outra equipe. Flamengo teve oportunidades claras de gol que não se confirmaram. É futebol, temos de deixar de ser ácidos. Flamengo tentou ganhar o jogo, não foi possível. A gente disputa Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Eliminatórias", completou.

Na próxima quarta-feira (25), o Flamengo enfrenta o Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Grêmio, às 21h30.