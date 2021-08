David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo - Divulgação/Arsenal

David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do FlamengoDivulgação/Arsenal

Publicado 23/08/2021 09:30

Rio - Apesar das informações do Flamengo de que David Luiz não é um dos alvos do clube para a temporada, a imprensa internacional segue noticiando que as duas partes vem negociando. De acordo com informações do jornalista português Pedro Almeida, o Rubro-Negro chegou a um acordo com Giuliano Bertolucci, empresário do atleta.

Com isso, o Flamengo estaria apenas por detalhes para anunciar a contratação do defensor. O empresário Giuliano Bertolucci tem sido importante para os últimos reforços que o Rubro-Negro conseguiu no futebol europeu. Ele participou diretamente nos acordos por Andreas Pereira e Kenedy.



David Luiz, de 34 anos, está sem clube, desde que deixou o Arsenal na última temporada europeia. Alguns clubes árabes e o Olympique de Marselha, do Gerson, tentando contato, mas não seduziram o jogador. A contratação de um zagueiro é considerada como primordial para suprir carências do elenco rubro-negro.