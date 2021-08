Vitinho - Alexandre Vidal / CRF

Publicado 22/08/2021 18:38

Rio - O empate contra o Ceará não era o resultado dos sonhos do Flamengo, mas foi valorizado por Vitinho. Melhor em campo no 1 a 1 do Castelão neste domingo, o camisa 11 acredita que o Rubro-Negro poderia ter saído com a vitória, mas destacou que o ponto conquistado pode ter sido importante.

"Jogo difícil. O campo não ajuda no nosso estilo de jogo. Fomos merecedores de ganhar em maior parte da partida, mas faltou um pouquinho de sorte para fazermos mais um gol. Nós sabemos que este pontinho pode ser precioso lá na frente", disse Vitinho à TV Globo.

O Flamengo agora volta suas forças para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o clube carioca enfrenta o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre, pelas quartas de final.