Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/08/2021 07:00

Rio - O Flamengo segue flertando com o G4 do Brasileirão. Caso queira ter chances de terminar a rodada no grupo de classificação para a Libertadores, o Rubro-Negro precisará vencer o Ceará na tarde deste domingo, às 16 horas, no Castelão. A vida do time de Renato Gaúcho, no entanto, não deve ser fácil.

Para conseguir um bom resultado em Fortaleza, o Flamengo precisará superar um "fantasma" de 2020. No Brasileirão do ano passado, o Ceará foi uma pedra no sapato rubro-negro e venceu as duas partidas. No primeiro turno, o Vozão venceu por 2 a 0 no Castelão. Na volta, conseguiu repetir o placar no Maracanã.

Para a partida, Renato Gaúcho não terá peças importantes de seu elenco. Willian Arão e Bruno Henrique receberam terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. A tendência é que João Gomes entre no meio, enquanto Vitinho e Michael disputam vaga no ataque.

O Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação, com 27 pontos, a um de alcançar o G4. Já o Ceará aparece em oitava, e buscará o resultado para se firmar na parte de cima da tabela.