Braz e Spindel têm atuado juntos nas negociações desde o começo da gestão Rodolfo Landim - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/08/2021 16:47 | Atualizado 21/08/2021 16:51

O tour de Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor de futebol e vice de futebol do Flamengo, respectivamente, surtiu efeito: Kenedy, do Chelsea, e Andreas Pereira, do Manchester United, foram contratados, e Rodrigo Muniz vendido ao Fulham. O que há de comum nessas três operações? Todas envolveram clubes ingleses, um mercado que a atual gestão queria estreitar relação e, enfim, conseguiu.

Durante os 15 dias que ficaram na Europa no começo de agosto, Braz e Spindel não conseguiram viajar para Inglaterra por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, mas isso não impediu de terem êxitos. Entre uma viagem e outra, com Portugal, França e Espanha no roteiro, os dirigentes do Flamengo aproveitaram para ter reuniões com pessoas envolvidas nas três negociações mencionadas acima e deixaram o caminho aberto para futuras tratativas.

O momento do clube, tanto dentro quanto fora de campo, com crédito no mercado, faz com que a credibilidade do Rubro-Negro nas conversas esteja nas alturas, abrindo o leque da diretoria para o futuro. Um bom exemplo foi a relação criada com o também time inglês Middlesbrough.

O Boro, como é chamado na Inglaterra, esteve próximo de contratar Rodrigo Muniz, mas perdeu na concorrência para o rival Fulham. Por outro lado, a postura de Braz e Spindel durante as tratativas, evitando que soasse como um leilão do Flamengo, agradou e muito ao Middlesbrough.

Inclusive, o nível de relação foi tão alto, que o presidente e proprietário do Middlesbrough, o empresário Steve Gibson, gostou da forma como Braz e Spindel tratava o assunto e resolveu conversar diretamente com a dupla rubro-negra, o que é raro acontecer nas operações do time inglês.

Por ser um mercado com muita visibilidade e que envolve altas cifras, o Flamengo, além de ter ficado satisfeito com o desfecho da venda de Rodrigo Muniz ao Fulham, ainda viu um elo sendo criado com o Middlesbrough e um caminho aberto para prosperar em um futuro próximo.

Além disso, quando retornaram ao Brasil, Braz e Spindel já haviam iniciado as conversas por Kenedy e Andreas Pereira. Com a ajuda de Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, dois dos mais renomados agentes do futebol mundial, a dupla rubro-negra mantinha contato com Chelsea e Manchester United.

Durante as conversas, os dois clubes ingleses puderam perceber como a cúpula do Flamengo trabalha e se comporta nas negociações. Os dois clubes gostaram da forma como Braz e Spindel souberam lidar nas conversas, cumprindo com o que combinavam, deixando sempre claro o que estavam dispostos a fazer.

Com o sucesso nas contratações de Kenedy e Andreas Pereira, o resultado foi ainda mais comemorado pelo Flamengo.

RELAÇÃO INTACTA COM O LYON:

Por outro lado, Braz e Spindel não conseguiram contratar Thiago Mendes, do Lyon. A dupla viajou para a França, se reuniu com a diretoria do time francês e não conseguiu o êxito, mesmo o volante se colocando à disposição para estender o vínculo por mais dois anos, com redução salarial.

Mas, há outra maneira de enxergar a história. Embora não tenham conseguido repatriar o jogador, Braz e Spindel conseguiram aparar qualquer tipo de aresta que havia criado com o Lyon, que em um primeiro momento não gostou de como a dupla do Flamengo iniciou as negociações para ter Thiago Mendes, conversando diretamente com o atleta.

Braz e Spindel foram recebidos pela diretoria do Lyon, conheceram as estruturas do clubes francês e se reuniram com Juninho Pernambucano e outros membros da diretoria do OL, que foi jogo duro e não liberou Thiago Mendes por empréstimo ao Flamengo.

Depois do insucesso na França, Braz e Spindel passaram pela Espanha, onde se encontraram com várias pessoas ligadas a clubes grandes do país e representantes de atletas, estreitando ainda mais a relação do Flamengo com esses times e aumentando a rede de 'networking'.

'CALA BOCA' INTERNO:

Com contratações feitas e relação criada na Inglaterra, Braz e Spindel cumpriram a missão que Rodolfo Landim havia dado e entendem que "o que vier agora é lucro". Internamente, os dois tiveram que encarar com pressão de não conseguirem a chegada dos dois reforços, que tinham ofertas para continuarem na Europa, mas optaram pelo projeto do Flamengo.

Inclusive, enquanto estavam na Europa, Braz e Spindel tiveram que lidar com deboche não só por parte da torcida, mas também de pessoas no dia a dia do Ninho do Urubu, dizendo que a dupla da diretoria estava "a passeio" e de "turistas" no Velho Continente.

Não a toa que nas redes sociais, em tom de respeito e brincadeira, Marcos Braz publicou frases em relação ao assunto.

Turismo continua... — MarcosBraz (@marcosbrazrio) August 20, 2021

Passado o estresse, os dois agora desfrutam do momento e iniciam os trabalhos para buscar mais títulos na temporada 2021.

Andreas Pereira já chegou ao Brasil e iniciou os trabalhos no Flamengo. Kenedy, de quarentena, fez exame na última sexta-feira novamente e, caso o resultado dê negativo, embarca ao Brasil para começar a trajetória no Rubro-Negro.