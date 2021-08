Rafael Navarro comemora gol de empate na estreia da Série B - ESTADÃO CONTEÚDO

Rafael Navarro comemora gol de empate na estreia da Série B ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/08/2021 19:03 | Atualizado 19/08/2021 19:03

Atacante jovem, de 21 anos, alto, com faro de gol e contrato perto do fim: ingredientes perfeitos para atrair a fome de clubes europeus de olho no futebol brasileiro.



Este é o cenário atualmente de Rafael Navarro, do Botafogo. O Anderlecht, da Bélgica, demonstrou interesse, fez oferta ao jogador e prepara proposta ao Alvinegro para tentar tirá-lo já nesta janela de transferência.



Representantes do time belga que estão no Brasil estão em contato com um dos representantes de Rafael Navarro, o agente Carlos Costa, da Actyon Sports. Segundo apurou a reportagem, o empresário teve reunião com o Botafogo e comunicou a Eduardo Freeland, diretor do clube, que a oferta pode chegar a qualquer momento.



A oferta do Anderlecht, com três anos de contrato, agradou a Rafael Navarro, mas não só pela parte financeira, mas também pelo projeto apresentado e a possibilidade de trabalhar com Vincent Kompany, atualmente treinador da equipe belga.



O Botafogo, que tem vínculo com Rafael Navarro até dezembro deste ano, possui 50% dos direitos econômicos do atacante, e Atlético-GO é dono do restante. A ideia dos representantes do atacante é respeitar ao Alvinegro e não forçar uma saída do clube ou até mesmo assinar um pré-contrato, tanto é que uma renovação não está descartada.



Por outro lado, há um entendimento de ambas as partes que é difícil o Botafogo brigar com o poder econômicos dos clubes europeus, sobretudo no projeto que os times interessados oferecem. Rafael Navarro tem gratidão ao Alvinegro, mas entende que vive grande momento na carreira e não pode descartar uma possibilidade como essa, de atuar na Europa. A ver quais serão as cenas dos próximos capítulos.



Rafael Navarro começou na categoria de base do Fluminense antes de chegar ao Atlético-GO. Em 2019, foi contratado pelo Botafogo para o time sub-20. Neste mesmo ano, atuou em 28 jogos, marcou oito gols e deu uma assistência. Na temporada seguinte, chegou ao profissional.

Mas é em 2021 que o jogador vive o melhor momento: 30 partidas, seis gols e sete assistências. Segundo o site de estatística 'Sofascore', Navarro tem um dos melhores números dentre os jogadores sub-23 das Séries A e B do futebol brasileiro.