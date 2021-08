Andreas Pereira - Divulgação

Publicado 17/08/2021 19:37

O Flamengo está a todo vapor na reta final de janela de transferência para jogadores vindos do exterior. Depois de acertar com Kenedy, do Chelsea, com contrato já assinado por Rodolfo Landim, a diretoria mira o alvo para Andreas Pereira, do Manchester United. As conversas estão em andamento, esquentaram no último final de semana, quando a proposta oficial foi enviada ao time inglês, e há confiança no Ninho do Urubu.

A ideia é fazer o modelo de negócio parecido com o de Kenedy junto ao Chelsea: empréstimo de 12 meses, com compensação financeira, e opção de compra ao término do contrato. No caso do Andreas Pereira há um problema maior, o salário do meia. O Flamengo tenta fazer com que o Manchester United pague parte dos vencimentos do atleta durante o empréstimo.

O Manchester ainda não topou a ideia do Flamengo, que conta com uma carta na manga para convencer os ingleses, Giuliano Bertolucci, um dos principais empresários do mundo da bola e que tem boa entrada em clubes europeus. O agente, inclusive, participou da negociação envolvendo Kenedy e Flamengo.

Enquanto Bertolucci conversa com o Manchester no Velho Continente, o Flamengo adota pés no chão no Brasil. Antes do embarque da delegação para Brasília, local do confronto com o Olimpia nesta quarta, Marcos Braz, ao ser questionado sobre Andreas Pereira, falou em tom de cautela.

"A negociação não está tão avançada assim como estão falando", resumiu o vice de futebol do Flamengo.

Andreas Pereira tem 25 anos e começou na categoria de base do PSV, da Holanda, antes de chegar ao Manchester United. Também acumula passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e Lazio, da Itália, por empréstimo.

O contrato de Andreas com o Manchester United vai até junho de 2023, mas o meia está fora dos planos da atual comissão técnica. Nesta terça, o time inglês fez um amistoso contra o Burnely, com portões fechados no Old Trafford, e Andreas não foi sequer relacionado.