Eduardo Bandeira de Mello: "O trabalho será árduo e profissional. Reconstruir a cidade que amamos e colocar o Rio em outro patamar para todos" - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Eduardo Bandeira de Mello: "O trabalho será árduo e profissional. Reconstruir a cidade que amamos e colocar o Rio em outro patamar para todos"Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 16/08/2021 21:20 | Atualizado 16/08/2021 21:46

O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello sofreu uma dura derrota na noite desta segunda-feira nos bastidores do clube. Em reunião do Conselho de Administração, o ex-mandatário foi punido por 90 dias e perdeu os seus direitos políticos. No encontro participaram 84 conselheiros, e a votação terminou da seguinte forma: 52 a favor, 30 contra, 1 branco e 1 nulo.

A reunião contou com figuras ilustres do Flamengo, como Kleber Leite e Patricia Amorim, também ex-presidentes do clube. Atuais vice-presidentes, como Paulo César Pereira, Bap, Gustavo Oliveira e Marcos Braz, se licenciaram do cargo para poder votar e marcaram presença à Gávea.

Publicidade

Eduardo Bandeira de Mello foi julgado porque, em entrevistas recentes, disse que se fosse em sua gestão, o incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, talvez a tragédia não tivesse ocorrido.

O ex-mandatário se referiu ao fato de sua gestão, encerrada no fim de 2018 (dois meses antes do incêndo), ter em planejamento transferir os jovens dos contêineres para os alongamentos de alvenaria, já disponíveis aquela época.