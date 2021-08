Gamarra com a camisa do Flamengo - Reprodução

Gamarra com a camisa do FlamengoReprodução

Publicado 15/08/2021 13:00 | Atualizado 15/08/2021 13:02

Rio - Considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol sul-americano, Carlos Gamarra pode voltar a competir. Aos 50 anos, o ex-jogador de Flamengo, Palmeiras e Corinthians vem treinando MMA e revelou que tem o sonho de competir com lutador.

"Estou há três anos e pouco nisso, treinando e trabalhando todos os dias, juntamente com o professor. Minha paixão é entrar nessa jaula, é um sonho que tenho. Acredito que já estamos prontos para entrar. Depende do que disser o professor, mas acredito que estamos prontos. Estamos aperfeiçoando todas as artes marciais necessárias para entrar numa jaula para encarar um oponente que seja um bom lutador. Acredito que em dezembro eu possa", afirmou entrevista ao canal de TV paraguaio "GEN".



Gamarra se destacou como jogador de futebol pela classe dentro de campo e também pela postura leal. Na Copa do Mundo de 1998, o defensor terminou a competição sem cometer nenhuma falta.

Além das passagens pelos clubes do Brasil, Gamarra também jogou na Europa por Atlético de Madrid, Benfica e Inter de Milão. Pela seleção paraguaia, participou de três Copas do Mundo e conquistou a medalha de prata olímpica em Atenas 2004.