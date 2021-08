Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2021 11:00

Rio - O Botafogo ainda não está nas primeiras colocações da Série B, porém, a visão da diretoria alvinegra é de otimismo. Em participação na Botafogo TV, o presidente Durcesio Mello falou sobre a sua expectativa sobre o futuro do Glorioso e elogiou bastante alguns integrantes da cúpula esportiva do clube carioca.

"Estamos estruturando todo o Botafogo, o futebol está se organizando, e por trás dos panos estamos trabalhando para fazer o Botafogo grande de novo. Tudo capitaneado pelo Jorge Braga, mas também com o Lenin (Franco, diretor de negócios), com o Freeland (diretor de futebol), uma equipe maravilhosa que trabalha com um afinco danado. O clube estará estruturado, com mais receita e com uma organização muito melhor", afirmou.



Sem querer projetar um futuro exato, o mandatário afirmou que acredita que o Botafogo irá alcançar voos mais altos no futuro e voltar a lutar por títulos de expressão.

"Sou otimista por natureza. Quero passar uma mensagem de que o Botafogo vai voltar a ser forte e grande, brigando por títulos. Não sei quanto tempo vai demorar, porque as coisas não são tão simples, mas estamos com uma equipe maravilhosa. É nisso que eu acredito, na profissionalização, é o caminho que outros vão seguir também. Sei que a torcida é muito sofrida, eu também sofro, estou com 67 anos e não tenho mais tanto tempo. Vamos voltar a ser grandes. Estamos preparando o Botafogo para ser campeão muitas vezes", disse.