Publicado 13/08/2021 09:30

Rio - Após quatro vitórias consecutivas, o técnico Enderson Moreira experimentou na última quinta-feira o seu primeiro resultado negativo sob o comando do Botafogo. Ao fim da partida com derrota para o Operário, o treinador afirmou que a equipe acabou tendo decisões erradas que levaram o resultado negativo.

"É difícil a gente falar de alguma situação. No segundo tempo eles abaixaram as linhas, ficaram mais dentro do próprio campo e a gente teve algumas boas oportunidades de chegadas pelo lado e acabou que a gente se equivocou um pouco na tomada de decisão. Às vezes faltou atravessar a bola com um pouco mais de força entre a linha defensiva e o goleiro para a gente poder tocar. E o gramado foi encharcando também. Com a chuva constante ficou mais difícil e mais lento. Não conseguíamos trocar passe com tanta velocidade", disse.

O Botafogo levou um gol logo no começo da partida e acabou tendo dificuldades de reagir na partida. O técnico também abordou um suposto pênalti ignorado pela arbitragem que poderia ter dado ao Glorioso o empate.



"A gente não tem controle sobre essas questões, é difícil poder falar. Da posição que eu estava, a gente teve a noção clara que a bola pegou no braço do jogador. Às vezes a gente tem o VAR e ainda tem situações equivocadas. Acho que a gente merecia o resultado diferente, criou situações, a gente precisava estar mais concentrado para aproveitar melhor essas oportunidades. A gente não tem que ficar lamentando, sabemos que o time tem muito a crescer. Temos a expectativa de entrar no G-4, mas tem muito campeonato pela frente e espero voltar a vencer e pontuar já no domingo", disse.