Guilherme Santos - Vitor Silva/Botafogo

Guilherme SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2021 14:59

Rio - Voltando a ter sequência nesta temporada , o lateral-esquerdo Guilherme Santos vem mostrando evolução e se afirmando na titularidade do Botafogo. Mesmo com a ameaça do recém-contratado Jonathan, que chega com status de titular da equipe de Enderson Moreira, Guilherme comentou sobre sua atual fase e projetou evolução.

"Sempre tem a dificuldade em jogar aqui, primeiramente de deixar um legado pela posição que é muito cobrada, por ter o Nilton Santos. Creio que Deus tem um propósito na vida de cada um, ninguém chega aqui por acaso. Tenho vivido um momento diferente, a lesão foi grave, mas não procuro me aproximar disso, recebo apoio da torcida, do clube e dos jogadores. Não cheguei em lugar nenhum à toa. Sempre dei assistências e fiz gols. Aqui no Botafogo não vai ser diferente. Apesar de não viver às vezes um momento não tão legal, não sou o melhor nem o pior. Tento fazer o meu melhor, ajudar com as minhas características o grupo e o clube, com todo respeito. Trabalhamos forte para Deus nos abençoar", disse o lateral do Botafogo.

Publicidade

Nesta quinta-feira, às 21h30, em Ponta Grossa-PR, o Botafogo enfrenta o Operário buscando se reaproximar do G4. O lateral do Glorioso projetou o duelo no Paraná.

"Importante também mudar um pouco o ambiente, viver coisas novas, não perder o foco, estar concentrado no objetivo. Fizemos um trabalho bom, todo mundo concentradinho, com o mesmo pensamento para fazer um grande jogo. O Operário sempre tem identidade de time brigador, apesar de ter mudado um pouco nos últimos anos com jogadores técnicos e de qualidade. É um clube que deixa legado de muita determinação e vontade, difícil jogar lá, jogo compacto e duro, de muita força. Mas estamos preparados, professor tem feito as estratégias, estamos bem treinados e focados. Podemos fazer um jogo bom independente das dificuldades", declarou o jogador, e entrevista a Botafogo TV.