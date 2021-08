Jobson durante treino do Botafogo, em 2015 - Satiro Sodre/SSPress

Rio - Técnico do Botafogo no primeiro semestre de 2015, Renê Simões recordou sobre sua relação com Jobson, ex-atacante do Botafogo. Naquela temporada, o jogador herói no Brasileirão de 2009 vinha se recuperando e começou a ter sequência no Glorioso sob o comando do ex-treinador, mas acabou sendo punido pela Fifa com quatro anos de suspensão em um processo dos tempos em que atuava no futebol da Arábia Saudita.

Durante entrevista ao “Charla Podcast”, Renê lembrou que acobertou muitas atitudes erradas o atacante e como mudou de postura com o jogador assim que assumiu o Glorioso.

"Encobri muita coisa que ele fazia no Bahia, tentava dar um jeitinho… Quando cheguei no Botafogo, disse a ele que trabalharia diferente. Ele começou no banco, na reserva, foi melhorando, aí botei para jogar. Mas teve um jogo em Volta Redonda, o médico disse que ele não conseguiria jogar porque estava sentindo uma dor na perna. Quinze dias depois fizemos um treino, iríamos jogar contra o Resende, o médico voltou a falar que o Jobson estava sentindo. Aí eu mandei o doutor dizer a ele que ia se tratar na concentração, mas que iria jogar. Ele não se tratou, até porque não tinha lesão. Botei para jogar e jogou para cacete, fez dois gols, deu passe, arrasou o jogo. Tirei ele faltando cinco minutos, ele ficou igual siri preso na lata", disse o técnico, que completou:

"Quando vi que ele não estava no antidoping, foi alegria geral. Chamei ele na sala e falei que eu tinha virado amigo dele. Falei: 'Ontem deve ter sido o pior dia da sua vida né? Porque se você fosse sorteado estaria morto. Não te protejo mais. Você quer ajuda?' Ele disse que sim. Chamei o Paulo Serrano, nosso mental coach, e estava tudo lindo. No nosso treinamento em sala, ele falou algumas coisas e foi aplaudido por todos. Disse que nunca haviam aplaudido ele falando."

Apesar da melhora nas atuações e com a sequência no Botafogo, Jobson recebeu mais um duro golpe. Antes da final do Cariocão 2015, contra o Vasco, o jogador foi punido pela Fifa. Renê afirma não concordar até hoje com a pena dada ao jogador.

"Ele estava voando, aí na final do Carioca contra o Vasco, não sei se teve dedo de alguém, mas aí a Fifa vem e dá quatro anos para ele naquele processo da Arábia Saudita. Se ele fosse engenheiro, cantor, ator, advogado, ele seria proibido de exercer a profissão dele? Não. Por que um atleta tem que ser? Que puna ele de outra forma. Vai ter que pagar exame do próprio bolso, dar palestra…", disse.

Jobson foi o herói do Botafogo na campanha do Brasileirão de 2009, quando o clube escapou do rebaixamento na última rodada, após vitória por 2 a 1 contra o Palmeiras, no Engenhão. Atualmente o atacante defende o União Cacoalense, de Rondônia, e está no Rio de Janeiro se preparando fisicamente.