Matheus Nascimento fez seu primeiro e único gol contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/08/2021 17:03

Rio - Uma das maiores revelações recentes das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento voltou a ser relacionado no plantel principal após retornar por um período para a equipe sub-20. No entanto, a sequência de jogos que vinha tendo no início da temporada foi interrompida, já que a chegada do atacante Rafael Moura aumentou a dificuldade na briga por posição no alvinegro.

Relacionado nas últimas seis partidas, Matheus só atuou na derrota para o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, quando Ricardo Resende passou o bastão para Enderson Moreira enquanto comandava interinamente o Glorioso. Após a última vitória na Série B, Enderson explicou o motivo da não utilização da joia e o planejamento para sua evolução.

"É um jogador com muito talento, com uma capacidade enorme. Não acho que na base ele consiga desenvolver tanto como ele está desenvolvendo aqui no profissional. Os trabalhos que temos executado tem feito ele crescer muito, percebo que a cada dia está melhor", comentou o técnico do Botafogo.

Quando atuava na equipe de Marcelo Chamusca e até mesmo na reta final da temporada 2020, Nascimento ainda mostrava muita dificuldade nas disputas por espaço, no corpo e no posicionamento para poder finalizar e marcar seus gols.

"É claro que ele precisa se adaptar, está em processo de formação principalmente na questão física. Precisa usar o corpo, sair do confronto com os zagueiros adversários, para encontrar o ponto certo para executar o que sabe. O torcedor do Botafogo pode ter certeza de que estamos tratando-o com o maior carinho, é um jogador com uma capacidade de entendimento enorme. Ele recebe dicas constantes de todos, os zagueiros chegam e conversam com ele também. Daqui a pouco terá oportunidade e espero que possa executar tudo que tem feito nos treinamentos", finalizou Enderson Moreira.

Até o momento, o atacante tem 24 jogos pela equipe principal do Glorioso e um gol marcado.