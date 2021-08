Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Rio - O técnico Enderson Moreira chegou a quarta vitória consecutiva em quatro jogos sob o comando do Botafogo. Com o resultado, o Glorioso se aproximou do G-4 da Série B. Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta, o comandante afirmou que a equipe não sofreu nenhum tipo de mudança mágica nos últimos jogos.

"Sinceramente eu não consigo identificar qual foi o segredo. O que posso falar é que cheguei em um ambiente tranquilo. Sabia que existia uma sequência de resultados ruins, mas internamente a gente foi muito bem recebido, tivemos tranquilidade em executar o trabalho. O grupo todo de apoio, análise de desempenho, comissão técnica permanente. A mecânica do clube estava funcionando bem. Quando chegamos recebemos muitas informações que são muito importantes para todos nós no momento que a gente chega no clube. E isso foi facilitando para a gente poder colocar as nossas ideias", disse.



Enderson fez questão de fazer elogios a forma como o grupo alvinegro vem se apresentando nas últimas partidas. Além disso, o técnico afirmou que vem aproveitando muito do que havia sido feito pelo ex-treinador Marcelo Chamusca.

"Se tem mérito em tudo que está acontecendo, temos que exaltar o grupo de atletas. Não adianta o técnico chegar com ideias se não conseguirmos passar de maneira clara e eles aceitarem e tentarem executar. Claro que aproveitamos muito do trabalho do Chamusca. Foi feito muita coisa boa e positiva e que eu aproveito muito. Tem coisas que não é que não sejam boas, mas são ideias particulares. Um pensa de uma forma e outro, de outra. Fomos modificando um pouquinho. Mas, sem dúvida, a aceitação dos atletas foi muito bacana e é importante que a gente possa manter os pés no chão", disse.