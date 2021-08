Meia-atacante Chay no treino desta sexta-feira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Meia-atacante Chay no treino desta sexta-feiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2021 09:00

Rio - Neste domingo (8), o Botafogo enfrenta a Ponte Preta, às 20h30, no Engenhão, pela 16ª rodada da Série B. Após triunfar sobre o Vasco na rodada anterior, o Alvinegro segue em busca de chegar ao G4, enquanto a Macaca tenta fugir da zona de rebaixamento.

Após três vitórias seguidas, o Botafogo de Enderson Moreira segue com 100% de aproveitamento no torneio, com a defesa passando ilesa nas partidas. O triunfo sobre o Vasco animou a equipe que deve jogar com a força máxima contra a Ponte Preta.

Com 22 pontos conquistados, o Alvinegro está na décima colocação e há quatro pontos do G4. Caso obtenha a quarta a vitória, seguirá próximo dos quatro primeiros colocados para receber o acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

O técnico Enderson Moreira deve enviar a mesma equipe que venceu o CSA e Vasco, sempre prezando pela confiança do Alvinegro que conquistou os seis pontos nos últimos dois jogos. Barreto, Oyama e Pedro Castro disputam novamente vaga na equipe titular.

Por outro lado, a Ponte Preta precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 13 pontos e na 16ª colocação, a Macaca vive uma situação complicada na Série B e busca se reerguer na competição nacional.

Além disso, deve ir desfalcada sem a presença do atacante Rodrigão, que sentiu um desconforto muscular durante a preparação para enfrentar o Botafogo, tornando-se dúvida para o próximo confronto.

Nas últimas seis partidas disputadas, a Ponte Preta conquistou quatro pontos e está evitando uma situação pior. Os rivais na parte debaixo da tabela, Cruzeiro e Londrina, possuem a mesma quantidade de pontos na competição e estão atrás da equipe alvinegra para sair da zona de rebaixamento da Série B.