Chay é o destaque do Botafogo na Série BVitor_Silva

Publicado 05/08/2021 12:43

Rio - Principal destaque do Botafogo na Série B, Chay está perto de ser adquirido em definitivo pelo Glorioso. De acordo com informações do "Canal do TF", a diretoria alvinegra encaminhou o acerto com a Portuguesa, clube que detém os direitos do meia-atacante.

Chay, de 30 anos, chegou ao Botafogo após se destacar no Campeonato Carioca. Em pouco tempo ganhou a confiança dos torcedores e se tornou referência no time titular, antes de Chamusca, e agora de Enderson Moreira. Ele fez sete gols em 13 jogos pelo clube carioca.



O jogador está emprestado ao clube carioca até o fim do ano. O Botafogo teria dois prazos para adquirir 70% dos direitos econômicos de Chay: a primeira por R$ 500 mil até o dia 15 de setembro e a segunda em dezembro pelo valor de R$ 1 milhão. As questões financeiras já estão resolvidas e as partes agora aparam as últimas arestas para sacramentar a situação.