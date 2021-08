Leandro Guerreiro - Reprodução

Leandro GuerreiroReprodução

Publicado 05/08/2021 14:45 | Atualizado 05/08/2021 16:07

Rio - O ex-jogador Leandro Guerreiro, que atuou no Botafogo entre 2007 e 2010, conseguiu autorização na Justiça para penhorar valores do contrato de patrocínio do Glorioso com a TIM, operadores de celular. A empresa precisará depositar quase R$ 2 milhões para o jogador. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Em momento financeiro desfavorável, o clube carioca vem enfrentando muitos processos de credores do Glorioso que desejam penhoras. Após o Botafogo ter sido excluído do Ato Trabalhista, Leandro Guerreiro foi primeiro integrante a conseguir esse objetivo.

Publicidade

Leandro Guerreiro foi um jogador que conseguiu destaque no clube carioca. Ele fez parte do time de 2007, que encantou o Brasil com boas atuações e também conquistou o título do Estadual de 2010, sob o comando de Joel Santana.