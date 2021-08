Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Publicado 06/08/2021 12:41

Rio - O Botafogo teve seu recurso negado na ação de execução movida pelo atacante Loco Abreu. A decisão foi tomada pela juíza Karenina David Campos de Souza e Silva, da 35ª Vara Cível do TJ do Rio. as informações são do "Blog do Ancelmo Gois”.

Além de ter o recurso negado, o Alvinegro foi condenado por "má-fé" pela juíza, que considerou que o clube tumultuou o corrimento do processo, apresentando argumentos sem nexo com a causa. O Glorioso tentava reduzir em R$1.114.910,34 a dívida de R$5.928.090,03 sobre direitos que Loco Abreu não recebeu durante sua pelo clube. Segundo a magistrada, o cálculo da pendência está correto, portanto, o valor a ser pago se manteve. O alvinegro vai pagar R$ 1% sobre a “má-fé”.