Publicado 08/08/2021 22:22

Em um domingo com noite fria no Rio de Janeiro, Botafogo venceu o quarto jogo seguido e esquentou a animação dos torcedores ao chegar mais perto do G4 na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro bateu a Ponte Preta, por 2 a 0, com gol contra de Kevin, ex-jogador do time de General Severiano, e Rafael Moura. Com o triunfo, o time de Enderson Moreira subiu para a oitava posição na tabela da Série B, com 25 pontos, ficando a dois do G4.

O primeiro tempo começou com a Ponte Preta levando perigo à meta do Botafogo, aos seis minutos. Moisés recebeu na esquerda, puxou a bola para o meio e bateu para o gol, mas a bola vai longe do gol defendido por Diego Loureiro. O Alvinegro respondeu aos 18 minutos. Chay recebeu na entrada da área de costas para o gol. Ele girou e bateu colocado com a perna direita. A bola viajou, subiu e quase encobriu o goleiro Ivan na gaveta, mas ela foi por cima.

Aos 21, foi a vez da Ponte Preta novamente chegar com perigo. Moisés apareceu na ponta esquerda, avançou e puxou a bola para a perna direita. Ele bateu firme, mas a bola foi no meio do gol e Diego Loureiro não deu rebote. A Macaca começou a gostar do jogo e, aos 26, assustou de novo o Botafogo. Camilo avançou pelo meio, passou por Pedro Castro e abriu na esquerda com Moisés. O atacante ficou marcado por dois, mas ainda assim conseguiu fazer o cruzamento para o próprio camisa 10. Ele cabeceou, mas a bola foi no meio do gol, e Diego Loureiro conseguiu fazer a defesa tranquila.

Aos 30, a Ponte Preta conseguiu balançar a rede, mas foi contra. Diego Gonçalves pediu a bola na área e Daniel Borges buscou o atacante. A bola não foi em direção e sim para Kevin, que tentou recuar de cabeça para o gol. Só que ele não viu a saída de Ivan e mandou contra o próprio patrimônio, fazendo uma lambança no Nilton Santos.

Antes do fim do primeiro tempo, o Botafogo por pouco não ampliou o marcador. Ponte Preta saiu jogando mal e deu a bola na cabeça de Pedro Castro, na intermediária de ataque. Ele tocou para Marco Antônio, que dominou, ajeitou e bateu colocado, mas a bola saiu à direita do gol de Ivan.

Na segunda etapa, o Botafogo começou a todo vapor e teve duas grandes chances nos dois primeiros minutos. A primeira com Rafael Navarro. O atacante foi lançado em velocidade por Guilherme Santos, ele ficou cara a cara com Ivan e tocou com a parte de fora do pé para tirar do goleiro. Só que tirou até demais e ela sai à esquerda.

Em seguida foi a vez de Chay ficar no quase. Rafael Navarro e Marco Antônio se enrolaram dentro da área até que a bola sobrou para o meia na entrada da área. Ele bateu cruzado e rasteiro, mas Ivan se esticou todo e conseguiu espalmar para salvar a Ponte Preta.

Depois desses dois lances, o jogo deu uma esfriada e só foi ter emoção novamente aos 24 minutos. Diego Gonçalves passou pelo marcador na ponta esquerda e cruzou baixinho para Rafael Navarro. O centroavante tocou nela, mesmo que desengonçado, e conseguiu acertar o travessão. Na sequência, a zaga tirou para escanteio.

Aos 32 minutos não teve gol, mas teve reestreia no Botafogo. O ídolo Joel Carli foi acionado na vaga de Gilvan e fez o primeiro jogo na temporada. Ao entrar, o argentino ganhou a braçadeira de capitão que estava com Kanu.

Aos 43, o Botafogo fechou o caixão com Rafael Moura, que acabara de entrar no jogo. Warley pegou a bola na direita, fez ótima finta na marcação e cruzou na área para He-man. O atacante apareceu de peixinho para marcar o primeiro dele com a camisa alvinegra ao mandar entre as canetas de Ivan.

Esta foi a sexta vitória do Botafogo em casa dos oitos disputados até o momento no Brasileirão Série B. Embalado, o Alvinegro inicia a semana se preparando para pegar o Operário na quinta-feira (12), às 21h30, no Estádio Germano Kruger, pela 17ª rodada da Série B.