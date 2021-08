Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 09/08/2021 13:53

Rio - O novo Botafogo, agora comandado pro Enderson Moreira, parece que finalmente embalou no Brasileirão Série. Desde a chegada do técnico, foram quatro vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido. A organização do novo sistema defensivo do alvinegro é um dos principais destaques do novo trabalho.

A melhor defesa é o ataque? Enderson atribuiu o melhor desempenho do seus sistema defensivo justamente pela ajuda dos homens de frente. Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta, o técnico do Botafogo explicou os números dos quatro primeiros jogos sob seu comando.

"Alguns detalhes fomos colocando e mostrando, mas o grande mérito de tudo que está acontecendo é da equipe toda, principalmente de quem joga mais à frente. Costumo ser muito chato com os atacantes e com os meias, de fechar corredor, fechar espaço, porque isso ajuda muito quem está atrás. A bola tende a chegar mais quebrada e temos mais chances de bloquear o adversário. Eles têm crescido muito, têm dado muita consistência de uma maneira geral e isso é muito importante numa competição tão dura como é a Série B", explicou o técnico do Botafogo.

Desde sua chegada, Enderson empilha quatro vitórias. 1 a 0 sobre o Confiança, 2 a 0 sobre o CSA, 2 a 0 sobre o Vasco e, a mais recente, também pelo placar de 2 a 0 contra a Ponte Preta, na última rodada disputada, no Estádio Nilton Santos.