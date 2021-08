Ronald, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/08/2021 12:19

Rio - Nesta segunda-feira (9), no Rio de Janeiro, o atacante Ronald, do Botafogo, passou por um procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar no tornozelo direito. O camisa 31 já se recuperava, mas após avaliação do departamento médico foi constatada a necessidade do processo para plena recuperação do atleta, que se lesionou na derrota por 2 a 1 para o CRB.

Ronald já passava pelo processo de transição do DM para os treinos no campo anexo ao Estádio Nilton Santos, mas não teria condições de estar 100% em sua recuperação. De acordo com nota divulgada pelo clube no último domingo, a decisão foi tomada para o jogador voltar a sua melhor condição para o restante da temporada.

De olho no desfalque, a diretoria alvinegra já voltou ao mercado da bola para poder assinar com um jogador da mesma posição de Ronald, que é considerado uma das principais peças da equipe agora comandada por Enderson Moreira. A recuperação do atleta está prevista para o período de 8 a 12 semanas.