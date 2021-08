Elias - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Botafogo tem um novo nome na mira. O atacante Elias, que defende o Grêmio, está na pauta do clube carioca e poderá ser contratado. As informações são do portal "globoesporte.com".

Formado na base gremista, o jovem, de 19 anos, atua no momento no time sub-21 do clube gaúcho. De acordo com o site, ainda não existe uma negociação oficial entre as partes. O Botafogo busca fortalecer o plantel com mais um atacante de lado.

Na atual temporada, Elias atuou apenas em quatro jogos pelo time principal gremista. Ele fez dois gols. O jogador é considerado uma grande promessa da base, tem contrato até o fim de 2024 e multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 620 milhões).



Fora dos planos de Luiz Felipe Scolari, o jovem atacante chegou a ser ventilado em três clubes da Série A no começo da temporada, porém, o Grêmio não autorizou a sua saída na ocasião.