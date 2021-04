Por O Dia

Ex-primeira dama da Embelleze, a influenciadora Monique Elias abriu um boletim de ocorrência na DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) contra Igor Araújo, administrador do Instagram 'Giro dos Famosos'. Em sua denúncia por difamação e injúria, Monique alega ter sido alvo de ofensas através de vídeos do blogueiro publicados no Youtube entre os dias 23 e 26 de novembro do ano passado. Entre outras coisas, Igor afirmou que Monique, ainda casada com o ex (embora a relação já estivesse no final), levava seu então novo namorado para a fazenda do empresário Itamar Serpa e que ela o traía com o rapaz.